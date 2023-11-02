Союзное государство России и Белоруссии может учредить премию для молодых талантов

Премия для молодых талантов и масштабный хоровой фестиваль могут появиться в Союзном государстве России и Белоруссии. Об этом рассказал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.





По его словам, одна из важнейших задач заключается в том, чтобы не искусственно, а реально формировать единое культурное пространство Союзного государства. Одна из них — поиск тех талантов, которые в будущем году получат премию СГ в области литературы и искусства.





«И мы слышим предложения творческих союзов, и хотим их поддержать, об учреждении премии молодым талантам», — поделился Мезенцев с журналистами в Бресте.





Госсекретарь СГ добавил, что имеет в виду людей, проявивших себя в литературе, искусстве, сфере музыки, искусствоведении, тех, кто организует хоровое пение. Премия должна присуждаться лицам не старше 35 лет, уточнил Мезенцев в беседе с представителями СМИ перед заседанием коллегий министерств культуры Белоруссии и России.









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