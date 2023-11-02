Фестиваль «Вперед к Островскому!» пройдет в Санкт-Петербурге

Третий Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!» начнется в Санкт-Петербурге 18 ноября. Об этом рассказала пресс-служба театра «Балтийский дом», где пройдет ряд мероприятий.





Программа фестиваля включает в себя две части: гостевую и петербургскую. В рамках первой на сцене «Балтийского дома» покажут спектакли из Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды, Ярославля. Петербургские театры представят постановки по пьесам Островского. Спектакли специально поставили к его юбилею, отметили в пресс-службе.





Самыми востребованными из наследия русского классика на фестивальной афише стали пьесы «Гроза», «Лес», «Бесприданница», а также «На всякого мудреца довольно простоты». Произведения можно будет увидеть в двух разных прочтениях. В рамках дополнительной программы пройдет научно-практическая конференция «Безграничный Островский», которая подведет своеобразный итог 200-летия со дня рождения драматурга.





Напомним, первый Всероссийский фестиваль «Вперед к Островскому!» состоялся в «Балтийском доме» в 2021 году, второй — в 2022-м. В рамках фестиваля зрителям удалось увидеть лучшие спектакли разных театров страны, поставленные по пьесам классика.









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