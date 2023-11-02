Ассоциация анимационного кино объявила конкурс к 100-летию «Артека»

Конкурс на создание лучшего ролика к 100-летию Международного детского центра «Артек» объявлен Ассоциацией анимационного кино. Об этом сообщила пресс-служба объединения.





Коллективы детских анимационных студий и индивидуальные участники могут попробовать свои силы в конкурсе. Возраст претендентов на победу должен быть от семи до 17 лет. В ролике можно использовать артековских персонажей, факты, мифы, обычаи, речевки, песни, легенды из вековой истории лагеря или все то, с чем он ассоциируется. Также допускается использование личного опыта в смене «Артека», исследование его прошлого и проектирование будущего.





Участники сразятся за разнообразный призовой фонд. Наградой будут дипломы, ценные подарки, личные сертификаты на онлайн-курсы по анимации от Университета «Синергия». Лучшие ролики интегрируют в программу празднования юбилея «Артека». Они также примут участие в специальных показах на фестивале «Аниматика» в августе 2024 года.





«Ждем ярких проектов, посвященных Стране Детства, ее исторической роли в воспитании подрастающего поколения», — отметил Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек».





Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Матусова призналась, что гордится давней дружбой с лагерем. По ее словам, «Артек» — это место, которое наполняет детей креативом, энергией и счастьем.









Фото: Пресс-служба Ассоциации анимационного кино