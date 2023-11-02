Кинопроект о музее маяков Белого моря стал победителем питчинга в Архангельске

Кинопроект о создании музея маяков Белого моря победил на питчинге молодежной кинолаборатории III Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства». Об этом журналистам рассказал оргкомитет.





Фестиваль проходит в Архангельске, уточняет ТАСС . Жюри присудило главный приз документальному фильму «Светит на Север» Анастасии Ломакиной. Героиня будущей картины – Ольга. Она является коренной поморкой, матерью троих детей, кандидатом филологических наук и путешественницей. Жительница Архангельска проводит морские экскурсии, рассказывает о поморах и их традициях, о промысле и символах надежды для моряков.





Также главная героиня мечтает создать Музей маячной службы на острове Мудьюг. Для этого она поступает в магистратуру на музееведа, изучает архивы, собирает экспонаты и ищет единомышленников, поделилась режиссер деталями проекта.





Второй приз достался проекту «Восстановлению подлежит» Елизаветы Телушковой. Картина посвящается группе энтузиастов, которые решили восстановить старинную деревянную усадьбу купцов Макаровых в Архангельске.





Фестиваль начался 31 октября. Открылся смотр с показа работ студии «Татармультфильм».









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