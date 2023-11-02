Выставка фотографий Царского Села открылась в Иране

Выставка фотографий Царского Села начала работать в галерее Центральной библиотеки муниципалитета Исфахана в Иране. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью музея-заповедника.





В галерее иранской библиотеки представлены 30 изображений самых красивых мест, интерьеров и шедевров одного из ведущих российских музеев, бывшей летней резиденции императоров. Фотовыставка называется «Царское Село: вчера, сегодня, завтра». Проект осуществляется в партнерстве с Музеем современного искусства Исфахана. Экспозицию можно будет посмотреть в течение двух недель, до 16 ноября, уточнили в отделе по связям с общественностью.





Представители музея-заповедника отметили, что проект является продолжением культурного диалога между Ираном и Россией. Осенью 2021 года в Царском Селе прошла выставка «Исфахан. «Половина мира» в 30 кадрах». Напомним, что Исфахан и Санкт-Петербург являются городами-побратимами. Этот статус они получили в 2004 году.









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