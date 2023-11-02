Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Темирканова

02.11.2023

Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Темирканова
Ольга Любимова выразила соболезнования семье дирижера Юрия Темирканова в связи с его смертью. Об этом министр культуры России написала в Telegram-канале.

Художественный руководитель Петербургской филармонии скончался 2 ноября на 85-м году жизни. По словам Ольги Любимовой, он был великим музыкантом. Министр культуры не забыла упомянуть, что Темирканов также являлся художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии в течение 35 лет.

«Юрия Хатуевича многие называли маэстро с душой художника», — поделилась Ольга Любимова.

Министр также выразила искренние соболезнования друзьям и коллегам Темирканова. Кончину дирижера Ольга Любимова назвала большой утратой для всего музыкального сообщества.

Ранее стало известно, что Темирканов скончался в возрасте 84 лет. О смерти сообщила Петербургская филармония. Церемония прощания с музыкантом состоится 5 ноября.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой