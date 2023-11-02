МИД РФ поздравил Великий Новгород с включением в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Великий Новгород внесет существенный вклад в функционирование Сети творческих городов ЮНЕСКО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Пресс-секретарь ведомства прокомментировала включение Великого Новгорода в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. По ее словам, город станет одной из ключевых мировых площадок для межкультурного обмена.
«Поздравляем Великий Новгород, который вошел в этот престижный перечень по направлению «Музыка». Он стал пятым российским городом в Сети», — говорится в комментарии Марии Захаровой.
Представитель МИД напомнила, что Великому Новгороду предшествовали Ульяновск (направление «Литература»), Казань («Музыка»), Каргополь («Декоративно-прикладное и народное искусство») и Санкт-Петербург («Гастрономия»). Мария Захарова убеждена, что Великий Новгород внесет существенный вклад в деятельность Сети творческих городов ЮНЕСКО. Дипломат также назвала событие символичным, поскольку получение нового статуса произошло в год 150-летия Сергея Рахманинова.
Ранее в этот престижный перечень попали города
Марокко. В Сеть творческих городов ЮНЕСКО включили Касабланку и Уарзазат.
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