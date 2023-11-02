Экспозиция «Маяки русского мира» открылась на фестивале «Зодчество» в Москве

Экспозиция «Маяки русского мира» открылась 1 ноября в Москве на XXXI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Ее представили 12 зодчих, художников и визионеров со всей страны.





В столичном Гостином Дворе открылась экспозиция, которую уже посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Замысел авторов заключается в том, что страна расширяется и возвращается на исторические земли, потому необходимо показать тесную связь и преемственность архитектурных решений РФ и новых регионов.





По словам куратора фестиваля и главного архитектора проекта Алексея Комова, в современном мире для страны важно быстро и эффективно визуально репрезентовать свои достижения и намерения. Самым популярным объектом экспозиции оказался маяк «Глагол|Добро|Есть». Архитектор Михаил Корси представил в нем язык как основу глобального русского кода в виде небесного облака, которое распыляет вниз буквы славянского алфавита. Объект могут установить на набережной в Бердянске.









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