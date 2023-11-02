Минкультуры оценило состояние «Троицы» как стабильное

02.11.2023
Реставрационный совет при Министерстве культуры России оценил состояние «Троицы» после более чем двухмесячного пребывания в центре Грабаря. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Директор Реставрационного центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев на Реставрационном совете по вопросу сохранения иконы «Святая Троица» Андрея Рублева при Минкультуры России рассказал о состоянии артефакта. По его словам, состояние иконы контролируется специалистами. «Троица» содержится в требуемых и стабильных условиях.
«Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно», — приводит министерство
оценку Сергеева.
Директор центра отметил, что можно назвать созданные условия идеальными. Это наблюдение, по его словам, важно для дальнейшего уточнения параметров хранения иконы в будущем. Специалисты ежедневно наблюдают за состоянием сохранности «Троицы», добавил Дмитрий Сергеев.
Первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин уточнил, что на сегодняшний день созданы прозрачные условия для хранения иконы. «Троица» находится в помещении с постоянным, оптимально подобранным климатом, пояснил он.
Фото: Министерство культуры России / Telegram-канал