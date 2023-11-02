Картину Сурикова «Степан Разин» восстановят в авторском виде

Об этом журналистам сообщила в четверг генеральный директор Русского музея Алла Манилова.По словам руководителя, специалисты очистят полотно от потускневшего лака, поздних наслоений и пыли. Обновленная картина будет представлена публике на выставке к 175-летию со дня рождения художника.«Русский музей делает главную выставку, посвященную Сурикову, к его 175-летию. В ней участвуют многие наши партнеры, прежде всего Третьяковская галерея, также музеи из регионов, частные коллекции. Такой выставки не было на протяжении десятилетий, и 60 лет не было реставрации знаменитой картины Василия Сурикова "Степан Разин". Надо иметь в виду, что время идет, и реставрационные техники становятся все более совершенными. Та реставрация, которая сейчас происходит, — это подлинная научная реставрация полотна, которая даст ему новую жизнь на следующей стадии», — приводит агентство слова Аллы Маниловой.Картина «Степан Разин» станет одним из ключевых произведений выставки Василия Сурикова в Русском музее. Всего на выставке будет представлено более 120 произведений Сурикова. В экспозицию также войдут произведения народного и декоративно-прикладного искусства.