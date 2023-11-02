Реставрационный совет не выявил деструктивных изменений в состоянии «Троицы» Рублева

Реставрационный совет при Минкультуры России рассмотрел мероприятия по сохранению иконы Андрея Рублева «Троица».



Совет не выявил деструктивных изменений в состоянии иконы, сообщили в пресс-службе министерства.



«Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем», — сообщил гендиректор Центра им. И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.





Председатель Реставрационного совета, первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин добавил, что на сегодняшний день созданы прозрачные условия для хранения иконы.





«Икона находится в помещении с постоянным, оптимально подобранным климатом. В течение всего срока пребывания данные о ТВР ежедневно были доступны всем сторонам», — отметил он.





Минувшим летом икона «Троица» кисти Рублева была передана Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Шедевр находился ранее в Третьяковской галерее. Решение о передаче иконы Церкви было принято президентом России Владимиром Путиным по многочисленным просьбам верующих.









Фото: фрагмент иконы Андрея Рублева "Троица"



