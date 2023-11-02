РПЦ досрочно передано в собственность два объекта культурного наследия

В собственность Колычевского Казанского женского монастыря Коломенской епархии Русской православной церкви досрочно переданы объекты культурного наследия «Корпус келейный 1883-1889 гг.» и «Гостиница, кон. XIX — нач. XX вв.», сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, передача стала возможной благодаря совместной работе ведомства и областного министерства социального развития.
«Объекты культурного наследия дореволюционных годов постройки входят в состав ансамбля "Монастырь Казанский" и расположены в границах исторического комплекса Колычевского Казанского женского монастыря», — рассказала Наталья Адигамова.
Отмечается, что монастырю планировалось передать четыре объекта религиозного назначения в 2025 году. Два объекта таким образом были переданы досрочно.
Фото: пресс-служба министерства культуры
и туризма Московской области