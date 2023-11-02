В Кемерове пройдет Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра 2023»

В Кемерове 10 ноября откроется Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра 2023», сообщили организаторы.



Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Кузбасса.



Мероприятие откроется на сцене Музыкального театра Кузбасса. Театральные показы в рамках фестиваля пройдут в трех городах — Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске. Свои работы представят театры из Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Тюмени, Донецка.



Откроет программу Музыкальный театр Кузбасса, он представит мюзикл «Призрак замка Кентервиль».



В рамках фестиваля также пройдет творческая лаборатория «Новые имена — новые идеи» под руководством Александра Пантыкина.





«На сегодняшний день существует дефицит материала для музыкальных театров страны. Поэтому важно в рамках лаборатории разглядеть авторов в широком смысле этого слова, у которых есть не только готовые партитуры или сценарии, но и потенциал. И это одна из главных задач Национального фестиваля — увидеть таланты. Сегодня провинциальные театры, хотя для меня слово "провинциальные" звучит обидно, иногда даже обходят театры столичные! Культура мюзиклов развивается, причем качественно, не только в Москве и Санкт-Петербурге. И городов, которые могут в этом отношении конкурировать со столицами, сейчас большое количество по всей стране», — рассказал Александр Пантыкин, организатор лаборатории фестиваля.



Зрительский блок фестиваля завершит гала-концерт 19 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. На концерте прозвучат произведения президента фестиваля «Музыкальное сердце театра» Максима Дунаевского, Алексея Рыбникова, Александра Журбина, Ким Брейтбург, Александра Пантыкина, Владимира Баскина и Евгения Загота.



Кроме того, в рамках фестиваля пройдет международная деловая программа «Музыкальный мир без границ» с участием представителей стран БРИКС.



В завершение на сцене кемеровского филиала РГИСИ состоится церемония вручения премии Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра 2023».









Фото: пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"







