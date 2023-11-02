В Москве в 11-й раз пройдет акция «Ночь искусств»

В Москве 4 ноября в одиннадцатый раз пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».



Ежегодная акция объединит музыкальный, театральный, концертный жанры, экскурсии, мастер-классы, лекции и выставки. Тема акции в этом году — «Россия объединяет».



«Ночь искусств — это уникальное событие, которое объединяет любителей прекрасного. Это возможность познакомиться с культурным пространством нашего города в необычной обстановке и провести время с семьей или друзьями, узнать что-то новое и получить массу впечатлений. На площадках во всех округах столицы каждый найдет для себя что-то интересное и увлекательное», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.



В Москве центральными площадками «Ночи искусств» станут Новый Манеж, Государственный музей А.С. Пушкина, Московский театр эстрады, Белый зал правительства Москвы.