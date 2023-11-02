В Москве стартовали съемки комедийного сериала «Самозанятые» с Юрием Стояновым и Ириной Розановой

В Москве стартовали съемки комедийного сериала «Самозанятые».



Производством фильма занимается «М-Продакшн Медиа». Главные роли в проекте исполнят Юрий Стоянов и Ирина Розанова.



Сериал расскажет о семействе Лужиных, которые тестируют на себе неожиданные профессии.



«Это комедийный сериал о жизни, вдохновении и храбрости. Об обычной семье, члены которой каждый день отваживаются изменить свою жизнь и впустить в нее новые приключения, не боясь провала. Ведь каждый провал — это шаг к грандиозному успеху», — говорится в описании проекта.



Режиссером-постановщиком сериала выступает Кирилл Васильев. Сценарий написали Шабан Муслимов и Андрей Галанов.



В актерский состав фильма также вошли Ян Цапник, Александр Стефанцов, Олег Фарафонов, Анна Антонова, Вера Гасаранова, Наталья Гриншпун, Балант Васант, Елизавета Мартинес-Карденас.



Сериал выйдет на телеканале «Россия».









Фото: телеканал «Россия»