Дмитрий Песков прокомментировал запрет русского балета на Украине

02.11.2023

Дмитрий Песков прокомментировал запрет русского балета на Украине
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал запрет на Украине русского балета.

По словам Пескова, попытки Украины «отменить» русскую культуру, и балет в частности, являются продолжением психоза киевского режима.

«Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность», — приводит слова пресс-секретаря президента агентство ТАСС.

Песков назвал абсурдом и глупостью игнорирование культуры, неразрывно связанной с Украиной.


Фото: скриншот видео Россия 1