Анджелина Джоли раскритиковала обстрелы Израилем сектора Газа

02.11.2023

Анджелина Джоли раскритиковала обстрелы Израилем сектора Газа
Американская актриса, бывший посол доброй воли ООН Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа.

В соцсети голливудская звезда написала, что Израиль бомбит попавшее в ловушку население, которому некуда бежать. По словам актрисы, сектор Газа быстро превращается в массовое захоронение.

«В то время, как весь мир наблюдает за происходящим, что поддерживается многими правительствами, миллионы палестинских мирных жителей — детей, женщин, семей — подвержены коллективному наказанию», — написала Джоли.

Актриса написала, что люди в секторе Газа лишены продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи, что нарушает международное право. Анджелина Джоли добавила, что мировые лидеры стали соучастниками этих преступлений, отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке.


Фото: British Vogue/YouTube