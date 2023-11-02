Анджелина Джоли раскритиковала обстрелы Израилем сектора Газа

02.11.2023
Американская актриса, бывший посол доброй воли ООН Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа.
В соцсети голливудская звезда написала, что Израиль бомбит попавшее в ловушку население, которому некуда бежать. По словам актрисы, сектор Газа быстро превращается в массовое захоронение.
«В то время, как весь мир наблюдает за происходящим, что поддерживается многими правительствами, миллионы палестинских мирных жителей — детей, женщин, семей — подвержены коллективному наказанию», — написала Джоли.
Актриса написала, что люди в секторе Газа лишены продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи, что нарушает международное право. Анджелина Джоли добавила, что мировые лидеры стали соучастниками этих преступлений, отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке.
Фото: British Vogue/YouTube