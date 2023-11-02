«Марс Медиа» снимет экранизацию детектива Стругацких

«Марс Медиа» снимет экранизацию детектива Стругацких

02.11.2023

Кинокомпания «Марс Медиа» планирует снять экранизацию детектива братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"», передают «Новости кинопроизводства».

Сообщается, что в планах компании — съемки полнометражного фильма по произведению Стругацких.

«Неклассический, но герметичный детектив, с инопланетянами и роботами», — говорится в описании проекта.

Отмечается, что авторами сценария выступит Ольга Городецкая, в режиссерском кресле будет Александр Домогаров-младший.

Предположительно выход фильма состоится в 2025 или 2026 году.


Фото: Pixabay.com