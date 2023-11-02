«Романтическая история «Двое» композитора Натальи Чайковской прозвучала в Доме музыки

Франко-русский фортепианный дуэт — Людмила Берлинская и Артур Ансель выступили 1 ноября в ММДМ с концертной программой «Романтическая история «Двое» композитора Натальи Чайковской, сообщили «Культуре» организаторы мероприятия.
«Первоначально цикл "Двое" задумывался как сочинение для солирующего фортепиано и эстрадного ансамбля, — поделилась композитор. — Но мне показалось интересным услышать его в более академичной транскрипции и исполнении классического фортепианного дуэта. Это и послужило началом творческого союза с Людмилой и Артуром. Надеюсь, каждый слушатель узнал в этой романтической истории свой личный сюжет, нашел свои мгновения счастья».
Фортепианный альбом «Двое» уже обрел своего слушателя: он звучит на радио, в кино, издан фирмой «Мелодия» и пользуется популярностью на цифровых площадках.
«В своем творчестве Наталья тонко соединяет инструментальную эстрадную музыку, неоклассику, элементы джаза и киномузыку, — рассказывает заслуженная артистка России Людмила Берлинская, и мы с Артуром увлеклись идеей дополнить наши концертные программы таким интересным проектом на стыке жанров и направлений».
«Наталья очень талантливый человек и мелодист. У нее яркое образное мышление, она пишет музыку, которую можно назвать песнями без слов. Каждая ее композиция — это проникновенная, изысканная, надолго остающаяся в памяти мелодия», — отмечает Артур Ансель, чьи виртуозные транскрипции известных сочинений издаются крупными музыкальными издательствами.
На концерте в Московском международном Доме музыки состоялось первое исполнение композиций «Облака», «Тайфун» и «Эверест» из альбома «Ветер» в переложении для двух фортепиано. Автором транскрипции также стал Артур Ансель.
Фото из личного архива Людмилы Берлинской