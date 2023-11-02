Творческие коллективы Мариуполя побывали на экскурсии в Русском музее

02.11.2023
Творческие коллективы Мариуполя побывали на экскурсии «Шедевры Русского музея» по экспозиции Михайловского дворца Русского музея, передает пресс-служба Министерства культуры России.
Сообщается, что творческие коллективы принимают участие в проекте «Если будет Россия — значит, буду и я» в Санкт-Петербурге.
Артисты сводного хора православных храмов Мариуполя, студенческого хора «Bel Canto» Мариупольского отделения Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева и вокального коллектива «Млада» Дворца культуры «Металлургов» познакомились с экспозицией Михайловского дворца Русского музея.
«Экскурсантам рассказали об истории создания первого государственного музея национального искусства истории и познакомили с жемчужинами коллекции, составляющими гордость и славу отечественного искусства», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что большинство гостей впервые увидели знакомые с детства картины Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Виктора Васнецова, Василия Сурикова и Ильи Репина.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России