В Театре наций пройдет премьера моноспектакля о Горьком

В Государственном театре наций пройдет премьерный показ новой редакции программы народного артиста России Авангарда Леонтьева «Наше все...Горький. Детство», передает пресс-служба театра.



Премьера пройдет 2 ноября на Малой сцене театра.



«Мало кто из современных артистов так тонко чувствует литературное слово и так глубоко знает русскую литературу, как народный артист России Авангард Леонтьев. Сам он определяет жанр своих спектаклей как "звучащее слово". При этом выбирает порой не самые известные произведения», — рассказали в учреждении.



Авангард Леонтьев представит новую редакцию своей программы на основе повести Горького «Детство».



По словам Леонтьева, первый вариант программы «Детство» был создан в режиссуре народного артиста СССР Дмитрия Журавлева.



«Наш сегодняшний спектакль дополнен комментариями к биографии Горького, фотографиями семьи писателя, мест, где он жил, рассказом о трагической судьбе его сына Максима, которому и посвящена книга», — рассказал актер.









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