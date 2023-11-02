В Подмосковье более полумиллиона билетов продано по «Пушкинской карте»

В Московской области по программе «Пушкинская карта» приобретено более полумиллиона билетов, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.



Сообщается, что с начала реализации программы число приобретенных в учреждения культуры региона билетов составило 513 тысяч.



«Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по «Пушкинской карте» билеты на сумму 395 миллионов рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тысяч билетов — это порядка 119 миллионов рублей. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей «Новый Иерусалим», Зарайский кремль и музей-заповедник «Архангельское», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.



«Пушкинская карта» — программа для просвещения молодежи. Проект был презентован 30 августа 2021 года. Карта позволяет молодым людям посещать культурные мероприятия за счет государственных средств в пределах пополняемого ежегодно лимита.









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