Китайские кинематографисты изучат кинолокации в Хабаровске

Китайские кинематографисты побывают в Хабаровске для изучения потенциальных кинолокаций, передает пресс-служба Роскино.



Визит состоится в рамках проекта Filming Locations in Russia и приурочен к первому хабаровскому международному кинофестивалю «Золото Умальты».



Кинолокационный тур пройдет с 9 по 13 ноября и познакомит китайских продюсеров с возможностями киноиндустрии края, потенциальными съемочными площадками и станет импульсом к развитию индустриального диалога между российскими и китайскими кинематографистами.



В рамках фестиваля «Золото Умальты» также пройдет круглый стол «Россия и Китай. Перспективы сотрудничества в киноиндустрии».



«Мы пригласили нескольких китайских продюсеров — крупных игроков на китайском кинорынке, которые имеют опыт совместных съемок с российскими партнерами. Дальний Восток остается пока недостаточно освоенной территорией для иностранных продюсеров. Вместе с тем, Хабаровск обладает богатым историческим, культурным и духовным наследием, и хотелось бы, чтобы китайские продюсеры смогли увидеть глубину потенциала Хабаровского края», — приводит Роскино слова генерального директора Beijing Quan Xin Quan Yi Cultural Communication Co.,Ltd. Андрея Лазарева.