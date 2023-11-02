На выставке в Пушкинском музее представят испанское искусство

На выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина впервые с 1937 года представят испанское искусство.



Проект включает более 50 работ, в числе которых работы Эль Греко, Диего Веласкеса, Франциско Гойи.



Выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев» организована совместно с Государственным Эрмитажем.



В экспозицию, помимо полотен испанских художников XVI–XIX веков, войдут предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура, графика.



Выставка будет работать с 8 ноября по 4 февраля 2024 года в Главном здании Пушкинского музея.



Другая выставка, посвященная Испании, откроется в ГМИИ им. А.С. Пушкина 14 ноября и будет посвящена испанской теме в русской культуре.









Фото: Pixabay.com







