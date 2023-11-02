В России выходит в прокат фильм «Человек из ниоткуда»

02.11.2023
В российских кинотеатрах выходит фильм «Человек из ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова.
Художественный фильм является ремейком одноименной комедии Эльдара Рязанова 1961 года, передает
ТАСС.
Фильм рассказывает о засекреченном пуске ракеты, предшествовавшем первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, герой, придя в себя, понимает, что попал в 2023 год.
«Мой ответ — не ремейк. "Человек ниоткуда" — это была просто надпись на хлопушке. Впоследствии я хотел изменить название, но прокатчик настоял, чтобы я его оставил. Изначально и темы космоса в картине не существовало, а герой был геологом. Но потом я подумал, что, по-моему, все уже сняли кинокартину про космос, остался я один. Так, герой из геолога стал космонавтом. И потом космос — это красиво», — приводит агентство слова режиссера.
Главную роль в фильме сыграл Александр Метелкин. В актерский состав также вошли Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин.
Фото: кадр из фильма "Человек из ниоткуда"