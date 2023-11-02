В ДНР открылся детский исследовательский центр

02.11.2023

В ДНР открылся детский исследовательский центр
В ДНР открылся детский исследовательский центр.

Учреждение открыто в Макеевке при поддержке Политехнического музея Москвы, сообщает РИА Новости.

Гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов рассказал, что в состав центра поставлена спутниковая система связи и телевидения, которая позволит проводить там различные лекции с учеными и изобретателями.

«В прошлом году музею исполнилось 150 лет, и основная его задача — пропаганда отечественной науки и промышленности», — сказал Дмитрий Кожанов.

По словам замглавы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Павла Карташева, до конца года планируется открыть еще порядка 15 детских центров.


Фото: пресс-служба Политехнического музея