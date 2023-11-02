02.11.2023
В ДНР открылся детский исследовательский центр.
Учреждение открыто в Макеевке при поддержке Политехнического музея Москвы, сообщает
РИА Новости.
Гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов рассказал, что в состав центра поставлена спутниковая система связи и телевидения, которая позволит проводить там различные лекции с учеными и изобретателями.
«В прошлом году музею исполнилось 150 лет, и основная его задача — пропаганда отечественной науки и промышленности», — сказал Дмитрий Кожанов.
По словам замглавы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Павла Карташева, до конца года планируется открыть еще порядка 15 детских центров.
Фото: пресс-служба Политехнического музея