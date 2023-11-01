Премьера иммерсивного спектакля «Жди меня» прошла в Чувашии

Премьера иммерсивной театральной программы «Жди меня» прошла в Государственном театре кукол Чувашии. Постановка посвящена женам и матерям военнослужащих.





Режиссером-постановщиком спектакля выступил Денис Андронов. Постановка будет дополняться фотографиями и видеоматериалами из жизни семей военнослужащих республики.





«Это не окончательная версия нашей иммерсивной программы, которая называется «Жди меня (хроника настоящей любви)», — пояснил Андронов, обращаясь к пришедшим на премьеру женам и матерям военнослужащих.





По его словам, до конца ноября состоится 17 показов спектакля. Если после каждого представления кто-то захочет записать несколько слов на видео, режиссер обещает вставить кусочки интервью в программу. Андронов уверен, что включение фото- и видеоматериалов от родственников участников спецоперации из Чувашии позволит объединить всех на одной сцене.









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