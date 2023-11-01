Музей кино на ВДНХ станет бесплатным во время работы выставки-форума «Россия»

Музей кино на ВДНХ станет бесплатным для посетителей в рамках выставки-форума «Россия». Об этом рассказали в пресс-службе музея.





Все гости ВДНХ смогут бесплатно посещать новые выставки и постоянную экспозицию с 4 ноября до 12 апреля. Проект «Лабиринт истории» познакомит посетителей с главными событиями первого 100-летия российского кинематографа. Выставка «Время побед» состоит из призов, наград и памятных знаков, которыми в разные годы были отмечены советские, российские кинематографисты и их картины. «Сердце мое полно жалости» расскажет о мире фильма Алексея Германа «Трудно быть богом».





Также посетители смогут увидеть мемориальную экспозицию «Кабинет Сергея Эйзенштейна». В музее работает проект «Новые люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая».





«Выставка собрала материалы, которые относятся к созданию всенародно любимых фильмов», — отметили в пресс-службе.





Представители музея уточнили, что имеют в виду легендарные комедии Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», а также менее известные его работы.









Фото: YouTube