Музей путешественника Конюхова появится в Запорожской области

Музей знаменитого Федора Конюхова появится в Запорожской области. Такую идею выдвинул историк и друг семьи путешественника Николай Речин.





В селе Чкалово Приазовского района в 1951 году родился будущий путешественник. Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, побывал на Эльбрусе, Эвересте, Аконкагуа, Килиманджаро, массиве Винсон, пиках Косцюшко и Мак-Кинли. Путешественник в одиночку посетил Южный и Северный полюсы. Конюхов установил 21 мировой рекорд, девять из которых попали в Книгу рекордов Гиннесса.





Идею Николая Речина о создании музея поддержал Народный фронт, который дополнил инициативу предложением открыть секцию детского туризма имени путешественника. Белорусская община также подключилась к процессу, поделился начальник отдела по делам национальностей департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области Карен Григорьян. Пока неизвестно, где именно появится музей. Его могут построить в родном селе Конюхова Чкалово или в Мелитополе.





Напомним, в сентябре вышел фильм о путешественнике «Повелитель ветра». На премьере присутствовал сам Конюхов.









Фото: YouTube