Более 80 фильмов вошли в конкурсную программу кинофестиваля «Лучезарный ангел»

Конкурсная программа XX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» включила в себя 89 фильмов. Об этом сообщила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.





Организаторам поступили 395 фильма из 20 стран. Однако в конкурсную программу 2023 года вошли 89 картин. По словам Медведевой, за годы проведения кинофестиваль стал не только одним из самых значимых событий культурной жизни России, но и завоевал международное признание.





«Доброе кино поддерживает нас в трудную минуту и дарит надежду, дает нам силы на добрые дела и свершения, и именно поэтому оно должно быть доступно широкой зрительской аудитории», — говорится в приветствии президента фонда.





Обращение Медведевой зачитали на церемонии открытия фестиваля в кинотеатре «Октябрь». Президент фонда отметила, что к участию из 395 фильмов были допущены 152 картины из России, Белоруссии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Открылся фестиваль с показа «Доктора» (РФ, 2022) режиссера Артема Темникова. Главную роль в фильме исполнил Сергей Пускепалис (1966-2022).









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