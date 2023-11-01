Вековой юбилей Сергея Микаэляна отметят на «Ленфильме» показами двух его картин

Киностудия «Ленфильм» к 100-летию со дня рождения Сергея Микаэляна (1923-2016) покажет две картины режиссера. Речь идет о драме 1972 года «Гроссмейстер» и первом отечественном стереофильме «Разноцветные камешки» (1963).





Показы пройдут 1 и 2 ноября, сообщила пресс-служба киностудии. Программу к юбилею Микаэляна на «Ленфильме» открыл круглый стол, посвященный творчеству режиссера. В нем приняли участие кинематографисты, кинозвезды и кинокритики Андрей Апостолов, Михаил Трофименков, Наталья Мокрицкая, Василий Степанов, Виталий Познин, Евгений Еременко, Николай Майоров.





Также состоялся вечер памяти Микаэляна и показ «Гроссмейстера», где сыграли Андрей Мягков, Виктор Корчной, Лариса Малеванная, Эммануил Виторган и многие другие. В четверг, 2 ноября, зрители увидят на большом экране восстановленную дебютную картину режиссера «Разноцветные камешки».





«Фильм был очень популярен у зрителей, его годами крутили в кинотеатре «Стереокино» на Невском проспекте и в других городах СССР», — отметили на киностудии.





На «Ленфильме» уточнили, что картина могла навсегда затеряться в архиве. Однако поклонники творчества Микаэляна подарили фильму вторую жизнь.









Фото: Pixabay.com