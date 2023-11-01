Нижегородская область стала самым читающим регионом России 2023 года

Нижегородская, Ленинградская области и Ставропольский край стали лауреатами Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Российского книжного союза.





В 2023 году в конкурсе участвовали все 89 областей, краев, республик и округов РФ. Новые регионы не стали исключением. Звание «Литературный флагман России» отошло Республике Татарстан. Белгородская область получила статус «Территория книги и чтения».





«Каждый участник постарался найти среди многочисленных региональных инициатив именно ту, которая выделяет его из остальных претендентов, уже является или может стать литературным брендом», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Российского книжного союза.





Стоит отметить, что конкурс объединил все субъекты РФ и дал им возможность делиться друг с другом самыми яркими, оригинальными и успешными практиками по продвижению книги и чтения, заявил президент объединения Сергей Степашин.





Топ-20 самых читающих регионов составили Москва и Санкт-Петербург, Башкирия, Архангельская, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области. К ним присоединились Краснодарский и Красноярский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.









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