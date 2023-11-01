Рэп-мюзикл по Достоевскому впервые показали на фестивале в Калуге

Рэп-мюзикл «Преступление и наказание» по произведению Федора Достоевского впервые увидели зрители фестиваля «Новые люди». Об этом рассказал продюсер мероприятия Алексей Бошенков.





Спектакль по Достоевскому является обладателем шести номинаций премии «Музыкальное сердце театра». Рэп-мюзикл также отмечен в лонг-листе премии «Золотая маска».





По словам Бошенкова, фестиваль «Новые люди» проходил в Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве с 20 октября.





«Более 20 театров приняли участие в нем и показали более 45 спектаклей», — цитирует ТАСС продюсера фестиваля.





Уникальность рэп-постановки заключается в том, что тексты сохранили язык автора, фабулу и драматургию романа. Для спектакля созданы 18 треков, которые исполняют молодые актеры и сам автор Лев Киселев.





Постановка является победителем гранта мэра Москвы 2022 года, который реализуется при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.









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