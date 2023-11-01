В Москве открыли бюст архитектора и ученого Николая Никитина

Бюст архитектора и ученого Николая Никитина (1907–1973) открыли на территории Останкинской телебашни 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «МРЦ».





Участниками торжественной церемонии стали: первый заместитель гендиректора РТРС по экономике и финансам Алексей Попов, скульптор Владимир Суровцев, ученик Никитина, главный конструктор компании «Горпроект» Владимир Травуш, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Алексей Малинин, а также гендиректор НТВ Алексей Земский и другие.





«Проекты Николая Никитина на протяжении многих лет продолжают удивлять и поражать своим величием и смелостью инженерной мысли», — отметили в пресс-службе.





Архитектор участвовал в создании монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, главного здания МГУ и стадиона «Лужники» в столице, спортивных сооружений Душанбе и Калининграда, первой сейсмоустойчивой «высотки» в Ташкенте, театров Алма-Аты, Фрунзе и Ессентуков.





Открытие монумента состоялось перед празднованием 56-летия Останкинской телебашни (5 ноября). Бюст из бронзы установлен на гранитном постаменте высотой более двух метров. Идея была воплощена в жизнь народным художником России, скульптором Владимиром Суровцевым.









Фото: Пресс-служба РТРС «МРЦ»