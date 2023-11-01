Третьяковская галерея анонсировала программу «Ночи искусств»

Государственная Третьяковская галерея наряду с другими учреждениями культуры примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств». О программе рассказала пресс-служба музея.





В День народного единства посетители Новой Третьяковки смогут увидеть постоянную экспозицию «Искусство XX века», а также выставки «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова», «От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми» и «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор»». Также запланирована программа «Ночи Рериха», детский мастер-класс, интерактивный перформанс, музыкальные концерты, тематические встречи и дискуссии.





В малых музеях Третьяковской галереи пройдет специальная программа «В поисках вдохновения». Состоится тематическая экскурсия для сборных групп по экспозиции «От Вятки до Парижа», музыкальные выступления и даже квест по одной из экспозиций.









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