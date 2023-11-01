Чайный салон пройдет в Севастополе в рамках проекта «Ночь искусств»

Чайный салон пройдет в ретрокинотеатре «Украина» в рамках всероссийского проекта «Ночь искусств». Об этом сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.





Интерактивная площадка «Чайный салон» позволит гостям узнать о том, как самовар, крепко заваренный напиток, кусковой сахар и сдоба становятся обязательными атрибутами чайной церемонии в России. Без них не обходился ни один стол.





Пресс-служба музея отметила, что в путешествии зрителей будут сопровождать дамы и господа, будто сошедшие со страниц рассказов XIX – начала XX века. Артисты в театрализованной форме продемонстрируют правила ведения беседы за чашечкой чая в мужской и женской компаниях, расскажут о чайном этикете.





Мероприятие состоится 4 ноября. Всероссийская акция «Ночь искусств» позволит посетителям ретрокинотеатра «Украина» свободно побывать на мероприятии.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»