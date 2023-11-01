Цифровая премьера фильма «Чижик-Пыжик возвращается» состоится в День народного единства

Цифровая премьера детского фильма «Чижик-Пыжик возвращается» состоится 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Киностудии имени М. Горького.





Премьера «Чижика-Пыжика» состоится на площадках «Кинопоиск», «Иви», Premier и Kion.





«Первый по-настоящему детский фильм обновленной Киностудии им. Горького "Чижик-Пыжик возвращается" появится на основных онлайн-площадках страны в начале длинных праздничных выходных», — приводят в пресс-службе слова гендиректора киностудии Юлианы Слащевой.





Создатели рады росту интереса к отечественным фильмам, адресованным детско-юношеской аудитории.





Напомним, в широкий прокат лента вышла 31 августа. «Чижик-Пыжик возвращается» является первым с 1995 года полнометражным игровым фильмом, который создан Киностудией имени Горького специально для детей. Действие картины разворачивается в Санкт-Петербурге. Главные герои в лице двух пятиклассников проводят расследование, чтобы найти украденный на их глазах памятник Чижику-Пыжику.









Фото: YouTube