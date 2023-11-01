Концерты духовной музыки пройдут в рамках фестиваля «Видеть и слышать»

Ведущие хоровые коллективы духовной музыки продолжают выступать на фестивале современного церковного искусства «Видеть и слышать». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.





В четверг, 2 ноября, пройдет концерт камерного оркестра NÉOrchestra. Коллектив представляет новый взгляд на классическую камерную музыку. В пятницу, 3 ноября, гости фестиваля услышат концерт ансамбля старинной музыки Ex Libris. Этот коллектив является своеобразной археографической лабораторией, которая занята поиском музыкальных памятников, расшифровкой, исследованием, публикацией и исполнением уникального певческого материала XVI-XVIII веков из рукописных собраний музеев и библиотек. В рамках фестиваля ансамбль исполнит русские произведения XVII века.





«Завершит музыкальную программу фестиваля в субботу, 4 ноября, концерт камерного оркестра «Академия Русской музыки» — одного из лучших молодежных оркестров России», — сообщили в пресс-службе.





Коллектив состоит из молодых музыкантов. Большинство из них являются лауреатами престижных международных конкурсов.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Видеть и слышать»