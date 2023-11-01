Сохранение культурного кода станет одной из тем международного фестиваля в Калужской области

Развитие городского пространства с сохранением культурного кода будет одной из тем обсуждения на международном фестивале в Калужской области. Об этом журналистам рассказал директор центра «Калужский край» Константин Турта.





Фестиваль впервые пройдет в области, информирует ТАСС . Одним из его гостей будет автор международного проекта «Культурный код», мультидисциплинарный художник Дмитрий Левочкин.





«Мы готовим не только семинары и лекции, будет очень много творчества и практики», — отметил Турта.





По его словам, планируется создание муралов в Обнинске и Калуге, под которые отдадут фасады зданий. Это позволит оживить городское пространство, уточнил Турта.





Лекция 6 ноября откроет фестиваль. Участниками станут команды и художники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и зарубежья.









Фото: YouTube