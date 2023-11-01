Документальный фильм «Селигерье» вышел в прокат

Документальная картина «Селигерье» вышла в кинопрокат. Об этом «Культуре» сообщила режиссер Анастасия Шкитина.





«Селигерье» стало лауреатом XVII фестиваля исторических фильмов «Киновече». Фильм завоевал звание одного из самых красивых фильмов этой осени. Закрытые и специальные показы прошли в нескольких российских регионах и за рубежом. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Режиссер Анастасия Шкитина отметила, что важно было начать прокат именно с регионов. Речь идет о домашнем крае для фильма — Тверской области.





«Нам хотелось подарить местным жителям кино, которое мы так долго, с большим вниманием и трепетом, снимали на их земле», — отметила режиссер.





Ожидания создателей фильма оправдались. Картину тепло встретили на Урале, в Сибири, а также в Центральной России.









Фото: Кадр из фильма «Селигерье»