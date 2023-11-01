Фотовыставка к 250-летию Московской академии хореографии открылась на Арбате

Фотовыставка под открытым небом в честь 250-летнего юбилея Московской государственной академии хореографии открылась на Арбате. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.





В центре Москвы открылась фотовыставка под названием «Так рождаются звезды балета». Проект посвящен 250-летию МГАХ и приурочен к Году педагога и наставника.





Увидеть выставку можно по адресу: улица Арбат, дом 28, говорится на сайте мэра.





Подготовкой выставки занимались городской департамент культуры, Московская дирекция массовых мероприятий и МГАХ. Экспозиция состоит из двух тематических разделов. Первый раздел рассказывает об истории создания и становления московской школы балета, о ее знаменитых преподавателях. Второй знакомит зрителя с современной жизнью академии, здесь представлены фотографии ректора МГАХ, народной артистки России Марины Леоновой и портреты ее выпускниц.









Фото: YouTube