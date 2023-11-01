Духовное управление мусульман выпустит 50 мультфильмов для школьников

Духовное управление мусульман России запустило проект «След», который подготовит короткие мультипликационные фильмы для школьников об исторических личностях и достопримечательностях регионов страны. Об этом рассказал руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов.





Первые мультфильмы посвящаются Московской соборной мечети и писателю Федору Достоевскому, передает ТАСС . По словам Абянова, всего управление представит 50 мультфильмов.





«На сегодняшний день на основе опроса, проведенного среди школьников в Москве, уже вышли мультфильмы, посвященные Федору Достоевскому, Московской соборной мечети, Татарскому культурному центру и Александру Суворову», — уточнил руководитель департамента в беседе с журналистами.





Проект охватит 11 российских регионов, включая Татарстан, Северную Осетию, Дагестан, Мордовию, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую и Рязанскую области. Абянов пояснил, что в ходе опроса учащиеся общеобразовательных школ могут выбрать две из пяти достопримечательностей того региона, где они живут, и столько же известных личностей, которые родились в этом месте.









Фото: Pixabay.com