Духовное управление мусульман выпустит 50 мультфильмов для школьников

01.11.2023

Духовное управление мусульман выпустит 50 мультфильмов для школьников
Духовное управление мусульман России запустило проект «След», который подготовит короткие мультипликационные фильмы для школьников об исторических личностях и достопримечательностях регионов страны. Об этом рассказал руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов.

Первые мультфильмы посвящаются Московской соборной мечети и писателю Федору Достоевскому, передает ТАСС. По словам Абянова, всего управление представит 50 мультфильмов.

«На сегодняшний день на основе опроса, проведенного среди школьников в Москве, уже вышли мультфильмы, посвященные Федору Достоевскому, Московской соборной мечети, Татарскому культурному центру и Александру Суворову», — уточнил руководитель департамента в беседе с журналистами.

Проект охватит 11 российских регионов, включая Татарстан, Северную Осетию, Дагестан, Мордовию, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую и Рязанскую области. Абянов пояснил, что в ходе опроса учащиеся общеобразовательных школ могут выбрать две из пяти достопримечательностей того региона, где они живут, и столько же известных личностей, которые родились в этом месте.


Фото: Pixabay.com