Мультимедийный проект «Письма из Ленинграда» представили в Москве

01.11.2023

Мультимедийный проект «Письма из Ленинграда» представили в Москве
В Москве представлен мультимедийный проект «Письма из Ленинграда», посвященный жизни города в дни блокады, сообщает ТАСС.

Проект «Письма из Ленинграда» — совместный проект «Парламентской газеты» и Музея обороны и блокады Ленинграда.

В основу проекта легли письма и документы ленинградцев. Из писем можно узнать, о чем думали простые люди разных возрастов, специальностей, как оценивали события и верили в победу.

В рамках проекта также создана интерактивная карта Петербурга с адресами отправителей и получателей писем.

Проект создан к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады.