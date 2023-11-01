Мультимедийный проект «Письма из Ленинграда» представили в Москве

Мультфильмы будут посвящены знаковым местам и героям РФ.
В основу проекта легли письма и документы ленинградцев.
Выставка «Странствующий голубь» открылась в Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт...
После карельской части съемки продолжатся в Москве.
Спектакль прошел в рамках Международного фестиваля Всемирного альянса театрального образования (WTEA...
Мультфильмы будут посвящены знаковым местам и героям РФ.
В основу проекта легли письма и документы ленинградцев.
Выставка «Странствующий голубь» открылась в Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт...
После карельской части съемки продолжатся в Москве.
Спектакль прошел в рамках Международного фестиваля Всемирного альянса театрального образования (WTEA...
В ансамбль Донского монастыря входят более 30 архитектурных памятников.
Производством фильма занимается RB Production при поддержке Фонда кино.
Решение о вручении награды объявил председатель жюри смотра Вим Вендерс.
Производством проекта занимается кинокомпания Bosfor Pictures.
О работах Собянин написал в личном блоге.
Об этом сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.
Артефакт найден в ходе раскопок в затопленном городе-государстве Саламис.
Проект выйдет на платформе до конца года.
В этом году «Ночь искусств» проходит под девизом «Россия объединяет».
Соответствующее соглашение заключено с министерством культуры Бурятии.
Премьера фильма намечена на 3 ноября.
Специально для этих работ был создан «цифровой двойник» мечети.
Здание кинотеатра «Юность», расположенное в районе метро «Октябрьское поле», полностью обновят и осн...
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01.11.2023