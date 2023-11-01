Мультимедийный проект «Письма из Ленинграда» представили в Москве

Проект «Письма из Ленинграда» — совместный проект «Парламентской газеты» и Музея обороны и блокады Ленинграда.В основу проекта легли письма и документы ленинградцев. Из писем можно узнать, о чем думали простые люди разных возрастов, специальностей, как оценивали события и верили в победу.В рамках проекта также создана интерактивная карта Петербурга с адресами отправителей и получателей писем.Проект создан к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады.