Завершились съемки карельского блока сериала «Лихие»

Завершились съемки карельского блока криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие», передает онлайн-кинотеатр Okko.



Сообщается, что после съемок в Карелии работа продолжится в Москве.



Сериал расскажет историю преступной группировки, контролировавшей в 1990-е самую большую территорию в мире.



Съемки проходили в Петрозаводске, Кондопожском и Сортавальском районах.



Отмечается, что в карельской экспедиции принимали участие Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Савелий Кудряшов, Александра Бабаскина, Глеб Кулаков, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Аскар и Ансар Ильясовы, Гела Месхи, Павел Ворожцов, Анна Котова и другие.



Премьера фильма запланирована на 2025 год.









Фото: пресс-служба Okko