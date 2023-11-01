Студенты ГИТИСа представили в Китае «Вишневый сад»

Студенты режиссерского факультета ГИТИСа представили в Китае «Вишневый сад» Антона Чехова.



Спектакль прошел в рамках Международного фестиваля Всемирного альянса театрального образования (WTEA) в Пекине. Режиссером постановки выступил Егор Ковалев, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что после успешного показа гитисовцы побывали на открытии Международного фестиваля искусств в Гуйлине.



«В этом году участников WTEA пригласили в Гуйлинь, чтобы театральные школы со всего мира могли показать свои работы, поделиться педагогическим опытом и идеями развития театрального образования. Организаторы надеются, что благодаря новой интеграции школы — члены Всемирного альянса театрального образования (WTEA) узнают лучше традиции Китая и театральную культуру разных стран», — говорится в сообщении ведомства.



На открытии фестиваля жюри назвало лучшего актера и актрису от каждой школы — участницы WTEA. От ГИТИСа лучшими признаны Семен Шестаков и Евгения Леонова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России