Ольга Любимова ознакомилась с ходом реставрации Донского монастыря

Министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин вместе с митрополитом Феогностом осмотрели ход реставрации на объектах Донского монастыря.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
министра.
«Восстановление этого знакового исторического места — прекрасный пример нашего плодотворного сотрудничества с правительством Москвы и Русской православной церковью», — отметила министр культуры.
Ольга Любимова рассказала, что в ансамбль Донского монастыря входят более 30 архитектурных памятников.
«Нам важно сохранить эти уникальные объекты для верующих, которые приезжают сюда со всей страны», — сказала Ольга Любимова.
Министр культуры добавила, что к ноябрю 2023 года отреставрированы 9 башен, Новый собор, Дом настоятеля, завершены работы по главкам.
«Сейчас на территории монастыря за счет средств федерального бюджета идет восстановление Тихвинской церкви над Северными воротами, пристройки к Северным воротам, колокольни над Западными воротами, Монастырской канцелярии, прясел западной и северной стен», — сообщила глава Минкультуры.
Ольга Любимова отметила, что реставрация ансамбля Донского монастыря — важнейшая часть подготовки к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova