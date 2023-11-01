Стартовали съемки костюмной военной драмы «Злой город»

01.11.2023

Стартовали съемки костюмной военной драмы «Злой город»
Стартовали съемки российского полнометражного фильма «Злой город».

Действие фильма разворачивается в XIII веке и рассказывает об осаде Козельска. Производством фильма занимается RB Production при поддержке Фонда кино.

Автором сценария стал Вадим Голованов, режиссер — Константин Буслов.

Роли в фильме сыграют Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Алексей Шевченков, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова и другие.

Съемки фильма проходят в Московской и Тверской областях.


Фото: RB Production