Стартовали съемки костюмной военной драмы «Злой город»

Стартовали съемки российского полнометражного фильма «Злой город».



Действие фильма разворачивается в XIII веке и рассказывает об осаде Козельска. Производством фильма занимается RB Production при поддержке Фонда кино.



Автором сценария стал Вадим Голованов, режиссер — Константин Буслов.



Роли в фильме сыграют Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Алексей Шевченков, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова и другие.



Съемки фильма проходят в Московской и Тверской областях.









Фото: RB Production