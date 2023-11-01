Гран-при Токийского кинофестиваля достался фильму «Ирбис» Пемы Цедена

Решение о вручении награды объявил председатель жюри смотра Вим Вендерс.Фильм рассказывает о симбиозе человека и животного и рассказывает о «фантастическом взаимодействии» тибетского монаха с леопардом в горной деревне, рассказали организаторы.Пема Цеден скончался 8 мая 2023 года на 54-м году жизни.Награда за лучшую режиссуру досталась Ёсиюки Киси, автору фильма «(Не)нормальное желание». Спецприз жюри достался фильму «Татами».В конкурсной программе фестиваля участвует также фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух».