Гран-при Токийского кинофестиваля достался фильму «Ирбис» Пемы Цедена

01.11.2023
Гран-при Токийского международного кинофестиваля достался картине «Ирбис» тибетского режиссера Пемы Цедена, передает ТАСС.
Решение о вручении награды объявил председатель жюри смотра Вим Вендерс.
Фильм рассказывает о симбиозе человека и животного и рассказывает о «фантастическом взаимодействии» тибетского монаха с леопардом в горной деревне, рассказали организаторы.
Пема Цеден скончался 8 мая 2023 года на 54-м году жизни.
Награда за лучшую режиссуру досталась Ёсиюки Киси, автору фильма «(Не)нормальное желание». Спецприз жюри достался фильму «Татами».
В конкурсной программе фестиваля участвует также фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух».
Фото: скриншот видео 2023.tiff-jp.net