Гран-при Токийского кинофестиваля достался фильму «Ирбис» Пемы Цедена

01.11.2023

Гран-при Токийского кинофестиваля достался фильму «Ирбис» Пемы Цедена
Гран-при Токийского международного кинофестиваля достался картине «Ирбис» тибетского режиссера Пемы Цедена, передает ТАСС.

Решение о вручении награды объявил председатель жюри смотра Вим Вендерс.

Фильм рассказывает о симбиозе человека и животного и рассказывает о «фантастическом взаимодействии» тибетского монаха с леопардом в горной деревне, рассказали организаторы.

Пема Цеден скончался 8 мая 2023 года на 54-м году жизни.

Награда за лучшую режиссуру досталась Ёсиюки Киси, автору фильма «(Не)нормальное желание». Спецприз жюри достался фильму «Татами».

В конкурсной программе фестиваля участвует также фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух».

Фото: скриншот видео 2023.tiff-jp.net