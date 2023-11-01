Начались съемки полного метра «Космос засыпает»

01.11.2023

Начались съемки полного метра «Космос засыпает»
Стартовали съемки полнометражной картины «Космос засыпает».

Производством проекта занимается кинокомпания Bosfor Pictures, создатель фильма «Бери да помни».

Главный герой фильма — студент Паша, мечтающий о космосе. Юноша вынужден вернуться в родной поселок, чтобы спасти мать, чей дом утопает в песках. Главную роль в картине сыграет Марк Эйдельштейн.

Действие фильма разворачивается в северном поселке Шойна на берегу Белого моря в Ненецком автономном округе.

«Шойна — это мечта любого кинематографиста. Здесь редкое сочетание фактур: заполярная деревня и песчаные дюны. Я очень хотел здесь что-то снять, но так, чтобы место работало на историю, а не наоборот. Так родился замысел "Космос засыпает" — истории про потерю почвы под ногами. Мы долго искали актера, который даст этой истории нужную тональность, и Марк стал таким же открытием и откровением, как и сама Шойна», — рассказал режиссер фильма Антон Мамыкин.

Фото:Bosfor Pictures