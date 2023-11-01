Начались съемки полного метра «Космос засыпает»

Стартовали съемки полнометражной картины «Космос засыпает».



Производством проекта занимается кинокомпания Bosfor Pictures, создатель фильма «Бери да помни».



Главный герой фильма — студент Паша, мечтающий о космосе. Юноша вынужден вернуться в родной поселок, чтобы спасти мать, чей дом утопает в песках. Главную роль в картине сыграет Марк Эйдельштейн.



Действие фильма разворачивается в северном поселке Шойна на берегу Белого моря в Ненецком автономном округе.



«Шойна — это мечта любого кинематографиста. Здесь редкое сочетание фактур: заполярная деревня и песчаные дюны. Я очень хотел здесь что-то снять, но так, чтобы место работало на историю, а не наоборот. Так родился замысел "Космос засыпает" — истории про потерю почвы под ногами. Мы долго искали актера, который даст этой истории нужную тональность, и Марк стал таким же открытием и откровением, как и сама Шойна», — рассказал режиссер фильма Антон Мамыкин.





Фото:Bosfor Pictures