Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реставрации Донского монастыря.



О работах Собянин написал в личном блоге.



По словам Сергея Собянина, работы на объектах Донского монастыря начались еще с момента его возвращения Церкви в 1990 году. В последние 10 лет ведутся активные работы.



В 2016 году был отреставрирован Малый (Старый) собор, в 2017-м приведена в порядок церковь Архангела Михаила, позже были отреставрированы четыре башни монастырской ограды, бани. Кроме того, работы проведены на фасаде и куполе Нового собора, отреставрированы кирпичная кладка, декор, кровля верхнего и нижнего ярусов.



В ближайшие годы планируется отреставрировать три башни, прясла, Южную стену, прясла Восточной стены, завершить начатые ранее работы по Западным воротам с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божией Матери, монастырской канцелярии, пристройке к Северным воротам (бывшая келья Патриарха Тихона), пряслам Западной и Северной стен и зданию Духовной семинарии у западных ворот.



«Надеюсь, эти работы не затянутся надолго. И уже через несколько лет Донской монастырь предстанет перед нами во всем своем великолепии», — отметил Сергей Собянин.









Фото: скриншот видео блога Сергея Собянина sobyanin.ru